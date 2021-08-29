زوجة رياض محرز السابقة تكشف أسرار تحوّل شخصيته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 01:10 مساءً - تحدثت ريتا جوهال، الزوجة السابق للنجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، عن سبب فشل زواجهما وافتراقهما، محملة المسؤولية لانتقاله إلى مانشستر سيتي، كما اعتبرت أن زوجة هاري كين محظوظة لكونها نجت بعد فشل انتقال زوجها من توتنهام.

وقالت عارضة الأزياء الإنجليزية ذات الأصول الهندية، لصحيفة ”ذا صن“: ”لا يمكنني التعليق على حياة الآخرين لكن الانتقال إلى مانشستر سيتي غيّر زوجي“.

وأضافت متحدثة عن زوجة هاري كين الذي فشلت صفقة انتقاله من توتنهام لمانشستر سيتي: ”ربما تكون زوجة هاري كين محظوظة بنجاتها، على الآخرين توخي الحذر“.

وأكدت ريتا جوهال أن الشهرة غيرت النجم الجزائري من أب عادي يتسوق بشكل طبيعي إلى رأس مالي كبير بعد انتقاله لمانشستر سيتي وحصوله على راتب كبير يصل إلى 160 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وقالت عارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 29 عاما: ”الشهرة دخلت رأس رياض محرز، لقد تغير حين رحل لمانشستر سيتي، لكن مسيرة لاعب كرة القدم لا تدوم طويلا“.

وأردفت: ”يجب أن يظلوا متمسكين ومخلصين لمن يهتمون بهم، حتى حين ينتقلون لنادٍ كبير لأنه حين ينتهي الأمر سيدركون أهمية هؤلاء الأشخاص“.

وروت ريتا كيف غيرت إيمانها بعد لقائها مع رياض محرز، حيث توقفت عن شرب الخمر وعاشت حياة هادئة مع النجم الجزائري حين التقته قبل 7 سنوات.

وعن كيفية تغير نمط حياته، أشارت: ”حين انتقل لمانشستر سيتي من ليستر شعر بالبرودة تجاهي، رياض محرز الذي قابلته مختلف عما هو عليه الآن، إنه يحتفل ويتصرف كلاعب كرة قدم نجم“.

وأشارت: ”أنا لا أكرهه لكونه لفظا قويا، لكني مصدومة وحزينة مما فعله، تركني فجأة ويلقي اللوم على ضغوط اللعب في مانشستر سيتي، حاليا يقضي كل وقته في التجول في أرجاء العالم في إجازة دون أي اهتمام بالآخرين“.

وتحدثت ريتا جوهال عن بداية علاقتها برياض محرز، موضحة: ”كان ذلك في 2014، لم يكن لدي أي فكرة عن هويته، ولم يكن اسما كبيرا في ذلك الوقت، لكنه كان ساحرا وقد أحببته، كان لطيفا بالنسبة لي يخبرني أني جميلة ويسأل عن حياتي وجعلني أشعر أنني مميزة“.

وحكت عارضة الأزياء كيف تزوجا بعد فترة 4 أشهر على تعارفهما، وكيف كان حفل الزفاف، قائلة: ”تزوجنا في حفل سري. كان لدينا حفل صغير في المنزل برفقة عائلاتنا المقربين“.

وأكدت ريتا أنها اكتفت بدور ربة البيت وتربية الأطفال في حين ذهب رياض محرز للعب كرة القدم، حتى وقع لمانشستر سيتي وتغير كل شيء.

وأشارت: ”توقف عن سؤالي كيف سار يومي وماذا كنت أفعل، أعتقد أنني أصبحت الزوجة المملة في المنزل وكان لديه أسلوب حياة متألق بعيدا عني، لقد بدأ يتجاهلني فقط، وعندما سألته عما يجري كان يقول أنا مضغوط، إنها كرة القدم، أنا متوتر، ثم غادر ذات يوم المنزل وذهب للإقامة في أحد الفنادق، لقد توسلت إليه أن يعود إلى المنزل. قال إنه لا يستطيع ذلك لأنه شعر بضغوط شديدة بسبب كرة القدم، ولكن الحقيقة أنه كان يشعر بالملل. كان الأمر مروعا بالنسبة لي“.

وارتبط محرز عاطفيا في الفترة الأخيرة بتايلور وارد، صاحبة الـ23 عاما وابنة نجمة تلفزيون الواقع المليونيرة داون وارد. وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية عن علاقة محرز وتايلور وكيف تتطور علاقتهما بسرعة كبيرة، فقد بدأا كصديقين، وذكرت الصحيفة: ”كانا صديقين لفترة من الوقت، تايلور رفضت أن تتطور علاقتهما قبل أن تتأكد بأن زواجه انتهى بشكل نهائي“.

يذكر أن تايلور كانت مرتبطة سابقا بنجم السيتي السابق وبرشلونة الحالي، سيرجيو أغويرو.