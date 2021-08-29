شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تتلقى باقات الورد من الأطفال على المسرح.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت المغنية اللبنانية نانسي عجرم في حفلها الغنائي الذي أقيم أمس في ألبانيا، حيث نشرت عدة صور وفيديوهات من حفلها، والذي شارك به أيضًا الفنان راغب علامة، وخطفت نانسي عجرم الأنظار حيث ارتدت فستان من اللون الوردي الفاتح مع قصة من ريش، وبدي الفستان ولوك نانسي بسيط للغاية.









ونانسي عجرم أشعلت الحفل بأغانيها الجديدة ونشرت على حسابها بإنستجرام عدة مقاطع فيديو من الحفل، ولقطات لها على المسرح، وقدمت في الحفل مجموعة من أغاني ألبومها الجديد "نانسي 10 ،"والتقطت عدة صور لها مع جمهورها في الحفل بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال الذين صعدوا معها على المسرح لالتقاط الصور معها وإهدائها باقة من الورود.

ونانسي عجرم تستعد لإحياء حفلها الصيفي بالساحل الشمالي في المسرح الروماني الخميس المقبل، والذي يعتبر أخر حفلات المسرح الروماني، ويشاركها في إحياء الحفل المطرب بهاء سلطان في أول حفل له هذا الموسم بالساحل الشمالي.