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شكرا لقرائتكم خبر عن في شهر واحد.. بسمة بوسيل الداعم الأول لنجاحات تامر حسني.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تامر حسني وبسمة بوسيل ثنائي جمعه الحب وذاع صيته في الوسط الفني وقتها، ونتج عن هذا الحب زواج دام 9 سنوات حتى الآن، كانت فيها "بسمة" الداعم الأول لزوجها النجم تامر حسني، ودائمًا ما تعبر عن فخرها وحبها له من خلال مشاركة جمهوره في الاحتفال بنجاحاته وبالمناسبات المهمة في حياتهما، خاصة خلال الفترة الأخيرة.
وشهد شهر أغسطس الجاري أكثر احتفالات بسمة بوسيل بزوجها النجم تامر حسني، حيث حرصت مع بداية الشهر على تنظيم احتفال بمناسبة نجاحاته الأخيرة بداية من فيلم "مش أنا" الذي حقق إيرادات كبيرة منذ صدوره داخل مصر وخارجها، حيث تجاوز الـ15 مليون دولار بما يعادل بالمصري ربع مليار جنيه، إضافة إلى نجاح أغنيته الجديدة "صعبة" والتى تجاوزت 54 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وضم الاحتفال عددًا كبيرًا من أصدقائه، ومنهم النجمة بشري وزوجها التي احتفلت بعيد ميلاد تامر حسني قبل موعده بأيام، والذي يوافق 16 أغسطس.
ونشر تامر فيديو من الاحتفال عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "صعبة.. مش أنا.. حبيبتي بسومي شكرًا على الاحتفال الجميل ده وشكرًا لكل أصحابي الغاليين اللي اشتركوا في المفاجأة دي وشكرًا لبشرى اللي قررت تعملي عيد ميلادي فجأة وهو مش معاده".
واختتمت بسمة بوسيل هذا الشهر بالاحتفال بنجاح حفلات زوجها النجم تامر حسني وبعيد ميلاده خلال حفله الأخير بالساحل الشمالي، حيث صعدت بسمة علي المسرح وبجانبها "كيك ضخم" احتفالاً بعيد ميلاد زوجها، لكن تامر لم يكتفِ بهذا، بل طلب من بسمة الغناء له على المسرح قائلاً: "سقفة لـ بسمة يلا غني .. اتكسفتي .. انتي هريانا غني في البيت"، لترد بسمة وتغني أغنية "كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب" لزوجها نجم الجيل، فيعبر تامر عن حبه لزوجته أمام جمهوره ويعانقها ويقبل رأسها.
وكان قد تألق النجم تامر حسنى يوم الجمعة الماضي 27 أغسطس، في ختام حفلاته في الساحل الشمالي في صيف 2021، وأشعل أجواء حفله بمجموعة من أجمل أغانيه والاستعراضات بحضور عدد من الفنانين وحشود من جمهوره.