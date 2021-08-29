في شهر واحد.. بسمة بوسيل الداعم الأول لنجاحات تامر حسني.. صور

القاهرة - سامية سيد - تامر حسني وبسمة بوسيل ثنائي جمعه الحب وذاع صيته في الوسط الفني وقتها، ونتج عن هذا الحب زواج دام 9 سنوات حتى الآن، كانت فيها "بسمة" الداعم الأول لزوجها النجم تامر حسني، ودائمًا ما تعبر عن فخرها وحبها له من خلال مشاركة جمهوره في الاحتفال بنجاحاته وبالمناسبات المهمة في حياتهما، خاصة خلال الفترة الأخيرة.

وشهد شهر أغسطس الجاري أكثر احتفالات بسمة بوسيل بزوجها النجم تامر حسني، حيث حرصت مع بداية الشهر على تنظيم احتفال بمناسبة نجاحاته الأخيرة بداية من فيلم "مش أنا" الذي حقق إيرادات كبيرة منذ صدوره داخل مصر وخارجها، حيث تجاوز الـ15 مليون دولار بما يعادل بالمصري ربع مليار جنيه، إضافة إلى نجاح أغنيته الجديدة "صعبة" والتى تجاوزت 54 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وضم الاحتفال عددًا كبيرًا من أصدقائه، ومنهم النجمة بشري وزوجها التي احتفلت بعيد ميلاد تامر حسني قبل موعده بأيام، والذي يوافق 16 أغسطس.

ونشر تامر فيديو من الاحتفال عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "صعبة.. مش أنا.. حبيبتي بسومي شكرًا على الاحتفال الجميل ده وشكرًا لكل أصحابي الغاليين اللي اشتركوا في المفاجأة دي وشكرًا لبشرى اللي قررت تعملي عيد ميلادي فجأة وهو مش معاده".