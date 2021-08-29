شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يروي موقفًا يكشف رقي أخلاق والده الراحل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذكر الفنان أحمد خالد صالح، النصائح التي كان يتلقاها من والده الفنان الراحل خالد صالح، حيث روي أحمد موقفًا حدث بينه وبين والده كشف من خلاله مدى اهتمامه بمن حوله ورقي أخلاقه، فنشر أحمد صورة تجمعه بوالده علي حسابه الخاص علي موقع "فيس بوك" وعلق عليها بـ"أول مرة كان بيعلمني فيها السواقة كنت سايق الـ128 البيضا وماشي بيها وكان فيه حد قدامي سايق عربية كارو فأنا كل شوية بحاول أطلع من يمينه أو شماله".



احمد خالد صالح ووالده خالد صالح



احمد خالد صالح

وأضاف: "فهو راح قالي أهدى واستنى لما هو يمشي فأنا استغربته ليه ما إحنا مستعجلين وعاوزين نمشي فلما تطلع تجري من جمبه هو هيحس بإيه؟ أنت دلوقتي هتجري وتجيب ترابك عليه هو هيفكر في أيه؟ في إن أنت ربنا مديك وهو يا حبيبي راكب كارو.. فهو الله يرحمه كان بيفكر في الآخرين أكتر من نفسه".

وكان قد فاجأ الفنان أحمد خالد صالح زوجته الفنانة هنادى مهنا، خلال الاحتفال بأول عيد ميلاد لها بعد زواجهما فى نوفمبر الماضى، حيث ظهرا فى مقطع فيديو نشرته الفنانة الشابة بسنت صيام، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، وهما يدخلان المنزل سويا فى الظلام، ثم تفاجئ بإشعال الأضواء وإطلاق ألعاب الاحتفال.

عيد ميلاد هنادى مهنا

وحضر الاحتفال والدها الموسيقار هانى مهنا وزوجته، وأيضًا محمد جمعة ومحمد الشرنوبى وبسنت صيام، وبعض الأصدقاء والمقربين منهم الذين رددوا أغانى عيد الميلاد احتفالا بها.

كما نشرت هنادى صورًا وفيديوهات من الاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابها على إنستجرام، موجهة رسالة غزل لزوجها، قائلة: "ممتنة دائما لوجودك وأشكرك على هذه المفاجأة الجميلة وعلى رسم الابتسامة على وجهى، فى الثانية التى أفتح فيها عينى فى الصباح.. أنا أحبك".