شاهد.. سوزان نجم الدين تفاجئ متابعيها بصورة حديثة لأبنائها الأربعه.. وإبنتها «المحجبة» تخطف الأنظار بجمالها!

كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 11:50 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتههم البعيدون عن الأضواء، ومن بينهم النجمة السورية ” سوزان نجم الدين” التي ظهرت مؤخرًا مع أبنائها الأربعة الذين لا يعرفهم الجمهور.

حيث نشرت سوزان نجم الدين صورة تجمعها بأبنائها الأربعة وأرفقتها بتعليق مؤثر عبرت خلاله عن إشتياقها لهم، ولاقت الصور اعجاب الآلاف من متابعيها وتعليقاتهم التي ابدت إعجابها بجمال أبنائها والإشادة برقة وأناقة إبنتها المحجبة، حيث خطفت الشابة الأنظار بجمالها وشبه ملامحها مع ملامح والدتها.

وتزوجت نجم الدين عام 1995 من رجل الأعمال السوري سراج الدين الأتاسي الذي انفصلت عنه عام 2014 ولديها أربعة أبناء وهم: ( سهير، سارة، حيان، وحازم )، وهم يعيشون الآن في الولايات المتحدة مع والدهم.

جدير بالذكر أن الفنانة السورية عانت من فراق أولادها لمدة 5 سنوات ، نتيجة لقرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته «دونالد ترامب» بوقف منح تأشيرة الدخول للسوريين؛ الأمر الذي تسبب في عدم رؤيتها لأولادها، بسبب تواجدهم بالولايات المتحدة الأمريكية مع والدهم.

نرشح لك – سوزان نجم الدين تكشف حقيقة استمرارها في حب حبيبها الاول أيمن زيدان بعد زواجها.. فيديو

من ناحية أخري، لم تتمالك الفنانة السورية “سوزان نجم الدين”، دموعها وانسحبت من مقابلة تلفزيونية.

حيث وجه الإعلامي، رودلف هلال، سؤالاً مباشراً للفنانة سوزان نجم دين، في فقرة مع أو ضد، وسألها: “هل أنتي مع أو ضد بشار الأسد قتل شعبه”، ورغم أن البرنامج يحمل صفة المواجهة إلا أن الفنانة لم تستطع مواجهة الحقيقة، وفرت مسرعة خارج الاستوديو لتعلن ولائها التام لبشار الأسد بعيداً عن الحقائق.

وفي الفقرة ذاتها، كان الإعلامي اللبناني قد سأل سوزان نجم الدين “هل أنتي مع او ضد أصالة نصري خائنة لوطنها”، ولم تجب الفنانة السورية بل طلبت حذف السؤال، وأصرت على ذلك إلى أن وافقها مذيع البرنامج.

كما تطرق إلى قضايا إشكالية في المجتمعات العربية مثل المساكنة والتي أكدت سوزان نجم الدين أنها ضدها، لافتةً إلى احترامها لحرية الآخرين، كما تحدثت عن المثلية الجنسية وأشارت إلى أنها ضدها بشكل شخصي لكنها لا تتدخل بحياة الآخربن.

بدوره، عبر الإعلامي اللبناني عن احترامه لقرار سوزان نجم الدين بمغادرة الحلقة، قائلاً: “كل الاحترام والحب لضيفتي الليلة سوزان نجم الدين احترم قرارها وموقفها بمغادرة الحلقة.. كانت حلقة ممتعة.. وعلى لقاء قريب شكراً على المتابعة والتعليق”.

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة سوزان نجم الدين من تصوير أحدث أعمالها الفنّية، وهو فيلم “تماسيح النيل“، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، من تأليف لؤي السيد و إخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته خالد الصاوي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت