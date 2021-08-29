باسل خياط في يوم ميلاده.. تمثيل لفت الأنظار وأعمال بمشاهدات عالية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وُلِدَ الفنان السوري باسل خياط، في 29 أغسطس 1977، وهو يُتِمُّ اليوم عامه الـ44، وفي هذا التاريخ المميز نستعرض مسيرته المتنوعة التي ابتدأها في عمر 8 سنوات عبر المسرح، وأثبتها أكاديمياً في المعهد العالي للفنون المسرحية، وخلالها أثبت قدراته في المسرح والسينما والتلفزيون.

وفي أول أعماله التلفزيونية مثَّل مسلسل الطير عام 1988، ومن ثَمَّ كان له مسلسل الخيزران 1999، وكان ضيف شرف في مسلسل دنيا، وفي 2000 مثَّل كان ياما كان، ومسلسل أسرار المدينة، والبواسل، وفي2001 شارك في تمثيل مسلسلات بقعة ضوء، وصلاح الدين الأيوبي، وحكايا المرايا.

وابتدأ باسل خياط مسيرته السينمائية حينما قدَّم قمران وزيتونة في 2002، وفي العام ذاته مثَّل مسلسلات أبناء القهر، وصراع الزمن، وحديث المرايا، وتابع بفيلم رؤى حالمة 2003 ومسلسلات قبل الغروب، وأيامنا الحلوة، وربيع قرطبة، أما في 2004 فكان له فيلم باب الشمس، ومسلسل عشنا وشفنا، وأحلام كبيرة، وعصر الجنون، والتغريبة الفلسطينية، وأردف في 2005 بفيلم العشاق، ومسلسل رجال ونساء، ومسلسل أحقاد خفية، والغراب، والظاهر بيبرس، وكذلك كان له مسلسلات أهل الغرام، ومسلسل وشاء الهوى، كما مثَّل فيلم الشياطين في 2007، وفي العام ذاته كان له مسلسل الهاربة، وعلى حافة الهاوية، والجزء الثاني من جنون العصر، وجرن الشاويش.

وجسَّد شخصيات مميزة في 2008 عبر مسرحية سيلينا، ومسلسلات وجه العدالة، ووحوش وسبايا، وجمال الروح، وصراع على الرمال، وعرب لندن، وطوق الياسمين، والجزء الثاني من أهل الغرام، وفي 2009 مثَّل فيلم الليل الطويل، وفي العام ذاته مثَّل مسلسل الدوامة، ورجال الحسم.

وقد تميز باسل في مسيرته في 2010 في مسلسل أبو خليل القباني، ووراء الشمس، والقعقاع بن عمرو التميمي، ومسلسل الخبز الحرام، وفي عام 2011 أكمل مسيرته في الجزء الثامن من بقعة ضوء، والزعيم، وسوق الورق، والغفران، وتعب المشوار.

وتميز “خياط” في الدراما المصرية في 2013 عبر نيران صديقة، وكذلك مثَّل مسلسلي سنعود بعد قليل، ومكان في القصر، وبعد هذه المسيرة المتنوعة شهد 2014 عدداً من المسلسلات التي تميز في تجسيدها، وهي: العبور، وعشق النساء، والسيدة الأولى، والإخوة بجزأيه، وفي عامه التالي أردف بمسلسل البيوت أسرار، وقصة حب، والعراب، ونادي الشرق، وألوان الطيف، وطريقي.

وفي 2016 مثَّل باسل خياط مسلسلات الميزان، والعراب تحت الحزام، ومدرسة الحب، وفي 2017 كان له مسلسل أوركيديا، و30 يوم، وتابع في 2018 في مسلسلات الرحلة، وتانغو، وتميز في مسلسل الكاتب، الذي نال مشاهدة واسعة في 2019، وفي 2020 مثَّل عهد الدم، والنحات، وتابع في 2021 في مسلسلات ظل، وعالم كامل، ومن مسرحياته عشاء الوداع، ولن يكون، ونزوة عاشق، وهذه المرة.