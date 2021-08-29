فيفي عبده بالـ”هوت شورت” في وصلة رقص على السطح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعلت الفنانة المصرية فيفي عبده موقع “انستغرام” مجدداً بوصلة رقص في أحد الفيديوات التي نشرتها أخيراً، على عادتها بمشاركة جمهورها مقاطع راقصة بين الحين والآخر.

وأطلت خلال رقصها على أحد الأسطح وقع أغنية للنجم المصري عمرو دياب، مرتديةً “هوت شورت”. وقالت معلقةً على الفيديو: “مساء الفل من احلي غروب شمس رقصت عليها علي اغنية اماكن السهر عمرو دياب”.

وكانت عبده اضطرت قبل اسبوعين إلى قطع إجازتها في الساحل الشمالي، والعودة إلى القاهرة، إثر تعرضها لانتكاسة صحية جديدة… وقالت فيفي بعد تلك الانتكاسة الصحية: “الساحل وشه مش خير”… لكنها لم تكشف عن نوع مرضها، أو توضح ما إذا كان طبيبها الخاص قد نصحها بالسير على الرمال وفي المياه لاستعادة لياقتها البدنية.