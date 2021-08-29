متابعة تتهم رامي صبري بنشر الذنوب وهو يرد: “الله يهديكي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ الفنان المصري رامي صبري بإحدى متابعاته تتهمه بـ “نشر الذنوب”، حيث علقت على منشور له عن نجاحه في حفله الأخير بالساحل الشمالي بتوفيق من ربنا، قائلة: «توفيق إيه اللي من عند ربنا دي لعنة أن كل واحد يسمع أغنية من بتوعك بتأخد عليها الذنب مضاعف، تبقي لعنة ياحبيبي مش توفيق، ربنا يهديك ويهدينا». ليرد صبري عليها قائلاً: “ربنا يهديكي”.

وكان صبري قد أعرب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن سعادته بنجاح حفله في بورتو جولف الساحل الشمالي، والذي رفع لافتة “كامل العدد”.

وكتب :”الحمدلله… النجاح عندي صورة، ولا عمري بشتغل كده، الصورة بتخلص كل الكلام، والنجاح والتوفيق من عند الله مش من عند مخلوق، يعني أنا مش مستني حد يكتب ولا يتكلم، وطول عمري مش مستني غير الصورة اللي قدامكم دي”.

وأضاف:”دي اللي تهمني الجمهور وحب الناس، شكرا لكل واحد جه حفلة الجولف أمس 20.000 أخ وأخت شرفونا، يارب أكون أسعدتكم على قد ما أسعدتوني بحضوركم”.

وقدم صبري خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه التي تميز بها طوال مشواره الفني منها “بتاع بنات، أنا بابا، حاول تنسانى، قولت اللى عندى، هو فى كده، بقابل ناس، أنا بعترفلك، صعبان عليا”، وغيرها ممن تفاعل معها الجميع.