شيماء سيف تنضم إلى حاملي الإقامة الذهبية في الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منحت دولة الإمارات العربية المتحدة الإقامة الذهبية للفنانة المصرية شيماء سيف، لتنضم بذلك إلى قافلة طويلة من الفنانين، ضمن خطوة تكريمية للمبدعين في مجالاتهم.

وكتبت سيف عبر حسابها الرسمي في موقع “انستغرام” قائلةً: “أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل الشكر والتقدير لحكومة أبو ظبي ولهيئة الثقافة والفنون على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين في العالم العربي حفظ الله مصر والإمارات ودائما وأبدا يد بيد”.

ومن أبرز النجوم الذين حصلوا خلال هذا العام على الإقامة الذهبية في الإمارات: بسام كوسا، وكاريس بشار، وتيم حسن، ونجوى كرم، وراغب علامة، وناصيف زيتون، ونيللي كريم، وقصي خولي، ومروان خوري، وهاني شاكر، ومحمد رمضان، وكارول سماحة، ونادين نسيب نجيم، كما منحت الإمارات الجنسية للنجم السوري ياسر العظمة.