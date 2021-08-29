خلاف كاريس بشار مع سلاف فواخرجي إلى الواجهة من جديد.. كسبت قضية ضدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد الخلاف القديم بين الممثلتين السوريتين كاريس بشار وسلاف فواخرجي الى الواجهة من جديد، بعد أن كشفت بشار أن أحد الصحفيين هو السبب وراء الخلاف.

وصرّحت بشار في حوار لها مع برنامج “تفاعلكم”، بأنها لا ترى أن هنالك خلافاً بينها وبين زميلتها سلاف فواخرجي، وأن من اخترع الخلاف هو أحد الصحفيين. وقالت: “من طرفي ما في أي خلاف، بس في صحافي اخترع الخلاف، وقد يكون بناء على طلب من سلاف، فلكم أن تسألوا ذاك الصحافي”.

وأشارت بشار إلى أنها تعرضت لإساءة من تصريحات فواخرجي في أحد حواراتها القديمة عبر إحدى المجلات، وقالت: “كان في إساءة بمجلة من المجلات وكان يشتغل فيها الأستاذ ربيع هنيدي، وكان في حوار مسيء لإلي، أنا ردي كان عبارة عن قضية صغيرة اسمها بالمحكمة قدح وذم، وأخدت القضية وتنازلت بعدين عن الحقوق المادية لأنها لا تعنيلي، بس أنا رديت بالأشياء اللي بتشبهني”.

وأكدت بشار أنها نجحت في كسب القضية بسبب ما وصفته بـ “الكلام المسيء” من قبل فواخرجي.

وبعد البحث، تبين أن فواخرجي قالت في لقاء قديم مع “زهرة الخليج”، أن بشار أقدمت على إقامة حفلة عيد ميلادها بالتزامن مع حفلة زفافها من الفنان وائل رمضان، وفي الفندق نفسه، ما تسبب في انقسام الوسط الفني بين الحفلتين.