أنغام تستبدل “يا خسارة” في أغنيتها “بقول أنساك” بـ”يا حمارة” وهذا رد فعل الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة المصرية أنغام جمهور حفلها بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بتغيير كلمات أغنيتها “بقول نسياك”.

و خلال غنائها مقطع من الأغنية تقول فيه: “سمعت كلام وناس بيقولوا يا خسارة وناس بيقولوا غدارة”، استبدلت كلمة “يا خسارة” بـ”يا حمارة”، مما أثار ضحك الجمهور.

وأحيت أنغام، حفلا غنائيا في مركز المنارة الدولية بالتجمع الخامس، وقدمت لجمهورها مجموعة من أجمل أغانيها ومنها أغنية “بقول نسياك”.

وكانت أنغام، قد طرحت أحدث أغانيها، التي تحمل اسم “ونفضل نرقص”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام ومن إخراج عادل جمال.