هذا ما كشفته درة عن الراحلة دلال عبد العزيز .. ما قصة الـ”واتس آب”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت النجمة التونسية درة أن بيت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز كان مفتوحاً للجميع، وكانت رمز الكرم والجدعنة.

وأضافت درة، أثناء حلولها ضيفة على برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي على،على إذاعة «نجوم اف ام» أن بيت سمير غانم ودلال عبد العزيز كان مليء بالكرم والترحاب، وكانت تشعر داخله أنها في منزل عائلة حقيقية وليس بيت فنانين ومشاهير.

وتابعت أنها كانت تبقى وحدها في مصر أثناء الاحتفال ببعض المناسبات، وكانت تذهب إلى منزل عائلة سمير غانم لتشاركهم الاحتفال، وكانت تشعر أنها وسط أسرتها وأصدقائها.

وعبرت درة عن مواساتها لصديقتيها دنيا وإيمي سمير غانم، بعد فقدان والديهما، وتمنت لهما الصبر، مشيرة إلى أن السيرة الطيبة هي ما تبقى، واستعادت ذكرياتها مع دلال عبدالعزيز، ومكالماتها الهاتفية.

وأضافت إن دلال عبدالعزيز كانت صريحة ولا تجامل، وتنتقدها حين لا يعجبها شيء فعلته، كما تنتقد الأم بناتها، مشيرة إلى أن دلال كانت لا تستعمل تطبيق «واتس آب» لمراسلة الآخرين، وكانت تفضل إجراء المكالمات الهاتفية.