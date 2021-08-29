بالصور – بريانكا شوبرا تتعرض لحادث أثناء تصوير فيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرضت النجمة الهندية بريانكا شوبرا لحادث صغير، أثناء تصوير مشهد إطلاق النار من فيلمها الجديد “Citadel”، وتوجد شوبرا، الآن، في مدينة لندن من أجل استكمال تصوير الفيلم.

ونشرت نجمة بوليوود، بريانكا شوبرا (39 عاماً)، مجموعة صور على “إنستغرام”، لتشارك جمهورها الجروح التي أُصيبت بها في وجهها خلال التصوير، ووجهت سؤالاً لمتابعيها، البالغ عددهم أكثر من 67 مليون شخص: “هل يستطيعون تمييز الجروح الحقيقية من الجروح المزيفة، التي يتطلبها التصوير؟”.

وبعدها، شاركت جمهورها صوراً وهي توضح لهم الجروح الحقيقية، جراء الحادث الذي تعرضت له، وهو جرح بسيط في وجنتها، وأيضاً جرح آخر داخل حاجبها.

وكانت شوبرا قبل تعرضها لهذا الحديث تشارك جمهورها بلمحات من شخصيتها، التي تلعبها في الفيلم الدرامي الجديد والمنتظر صدوره قريباً.

الجدير ذكره أن شوبرا تعرضت للعديد من حوادث التصوير، حيث تعثرت خلال تصوير أول أفلامها في عالم هوليوود، وسقطت على الأرض، وفقدت الوعي وتم تأجيل التصوير حتى تماثلت للشفاء.

وفي عام 2019، ظهرت شوبرا بدعامة للركبة، وذلك خلال احتفالها بانتهاء تصوير فيلمها “The Sky is Pink”، جراء تعرضها لإصابة أثناء التصوير.

ومن المعروف عن النجمة الهندية الشهيرة أنها تهتم كثيراً بالبيئة والحفاظ عليها، وأعلنت هذا العام عن علامة تجارية لها “شامبو” بمكونات نباتية، والزجاجات أيضاً معاد تدويرها من النفايات البلاستيكية، ويعاد تدويرها مرة أخرى بعد نفاد الشامبو.

وواجهت شوبرا العديد من الصعوبات حتى تُحقق شهرتها في عالم هوليوود، وقالت إنه في وقت سابق تم إبلاغها بأنهم لا يستطيعون إعطاء الدور لها بسبب لون بشرتها، وأنهم يريدون لون بشرة أفتح وهي غير مناسبة للدور.