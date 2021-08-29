محمد فؤاد وحقيقة الصورة المثيرة للجدل من حفله الأخير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر الفنان محمد فؤاد، ترند موقع تويتر في مصر وقائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة له من أحد الأفراح، وظهر فيها بوزن زائد وإطلالة أقرب لمظهر نجم الغناء الشعبي عبد الباسط حمودة، ما أثار سخرية واسعة، وتعمد البعض نشر الصورة المتداولة بجوار صورة أخرى للنجم عمرو دياب من حفله الأخير للمقارنة بينهما حيث يحافظ الأخير على رشاقته ونجوميته.

الصورة تم تداولها أولا عبر تطبيق التيك توك، وانتقلت بعدها إلى موقع إنستقرام، وتلقفها رواد موقع تويتر للسخرية من فؤاد، دون البحث عن حقيقتها، وحاول بعض عشاق فؤاد توضيح أن الصورة مفبركة بالكامل، مع نشر الصورة الأصلية قبل التعديل، كما تداول بعض محبيه مقاطع فيديو له من حفل خطوبة ابنه الذي أقيم في الساحل الشمالي مؤخرا ويبدو فيها فؤاد بإطلالته الطبيعية، ولكن حملة السخرية لم تتوقف وامتنع فراد عن التعليق عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفل محمد فؤاد بخطبة ابنه عبدالرحمن، قبل نحو أسبوعين، في حفل عائلي بالساحل الشمالي، ضم أسرة العروسين والأصدقاء المقربين.

وأحيا الفنان محمد نجاتي حفل خطوبة عبدالرحمن ابن محمد فؤاد، وأهدى له اغنية خصيصًا بعنوان بيزنس مان، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

ونشر محمد فؤاد صورة تجمع ابنه مع خطيبته عبر حسابه الخاص بموقع انستقرام، معلقًا: ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم.