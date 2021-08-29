فيديو.. نضال الشافعي: مسلسل "الاختيار" تحول من ترند إلى براند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفنان المصري نضال الشافعي أن المسلسل الرمضاني "الاختيار" تحول من "ترند إلى براند".

يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل على مدار موسمين متتاليين.

وعلق الشافعي على دوره في مسلسل الاختيار 2: "، قائلا: "شعرت بسعادة بعد قراءة دوري في المسلسل لأنه يجسد بطولة حقيقية والمسلسل تحول من ترند إلى براند".

وأضاف نضال الشافعي خلال حواره ببرنامج واحد من الناس، الذى يقدمه الإعلامي "عمرو الليثي"، والمذاع عبر "الحياة" أن أهل سيناء وطنيون من الدرجة الأولى وعانوا بصورة كبيرة، مردفا: "ردينا على كل ما يقال في حقهم وعلى أهل الشر من خلال مشهد إنساني قوي في مسلسل الاختيار والأمر كان مسؤولية كبيرة وكنت حريصا على تقديم الشخصية بلهجتها الطبيعية احتراما لها.





وأوضح أنه تواصل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل توفير المشاهد له بصوت أحد أهالي سيناء، لافتا إلى أنه كان يرغب في الاشتراك بالمسلسل بعد عرض الجزء الأول منه رمضان ما قبل الماضي.