شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد فى صورة من الذكريات مع 3 بنات.. اعرف حكايتهم إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ذكريات من الماضي، ونظرت في البوم صورها، لتخرج بصورة لها وهي في شبابها برفقة 3 بنات صغار، وتشوق متابعها علي الانستجرام الخاص بها وتسألهم " تعرفوا دول مين.. يللا حزروا فزروا"، ثم روت حكاية الصورة ومن هن البنات اللتي يظهرن معها، حيث قالت: "أنا و على يساري نبيله عبيد الصغيرة بنت اخويا شريف، وفي الوسط سارة وأختها أميرة هاني بنات أختي شيرين، حلوين مش كده، احلي حاجه لابسين زى بعض، مساكم ورد يا غاليين".



نبيلة عبيد برفقة ابناء اخواتها



نبيلة عبيد

وكانت النجمة نبيلة عبيد قالت لـ"الخليج 365"، تعليقا علي مبادرة دعم الرئيس لقضايا الوعي في الدراما والسينما وانتاجها من قبل الدولة، إنها أول الداعمين لهذه المبادرة وعلي استعداد تام للمشاركة في أي عمل من إنتاج الدولة يساهم في تشكيل الوعي لدي الأجيال الجديدة وكلنا معاه، خاصة في ظل الحروب التي تحاك ضد مصر، ويحبطها الرئيس السيسي بوعيه وتقديره الصحيح للأمور.

وأشارت نبيلة عبيد إلى إنها مبادرة عظيمة وتدل علي الوعي بأهمية الفن والدراما وتأثيرها لدي الجمهور وخصوصا الشباب أمل مصر.