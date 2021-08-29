ياسمين رئيس تنتهي من تصوير "60 دقيقة" في بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهت الفنانة ياسمين رئيس من تصوير مسلسل 60 دقيقة أثناء تواجدها ببيروت، وتقوم في المسلسل بشخصية فتاة تُدعى ياسمين وتدور الإحداث في إطار من التشويق والإثارة.

المسلسل مكوّن من 9 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد، تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

وشاركت ياسمين رئيس جمهورها بنشر صورة لها من المسلسل على حسابها بانستجرام، كما دعمت لبنان بعد الأوضاع الصعبة التي تمر بها الدولة عبر نشر ستوري على حسابها الرسمي تحث الجمهور على تصعيد أزمات لبنان مع هاشتاج #SAVELEBANON، وقبلها عبّرت عن عشقها لمدينة بيروت أثناء تواجدها هناك، ونشرت صورة لها في بيروت.

وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها قمر 14 ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة.