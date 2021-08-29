نبيلة عبيد تنشر صورة قديمة تجمعها بأطفال أسرتها.. بينهم طفلة أصبحت فنانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بأبناء إخوتها، ومن بينهم الفنانة أميرة هاني.

وعلقت: "تعرفوا مين دول، يلا حزروا فزروا، أنا وعلى يساري نبيلة عبيد الصغيرة، بنت أخويا شريف، وفي الوسط سارة وأختها أميرة هاني بنات أختي شيرين، حلوين مش كده، أحلى حاجة لابسين زي بعض"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مسلسل "سكر زيادة" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2020.

وشارك في بطولة المسلسل نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، صبري فواز، هنادي مهنا، وآخرون.