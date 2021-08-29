محمد عساف يوجه الشكر لجمهور حفله في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان الفلسطيني محمد عساف، الشكر لجمهور حفله الأخير، والذي أقيم بمدينة دبي الإماراتية.

وكتب "عساف" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "شكرا جمهوري الحبيب على حضور حفلي في دبي، والشكر لهيئة السياحة بدبي للمشاركة بمهرجان صيف دبي".

وأحيا الفنان محمد عساف حفلا غنائيا بمشاركة الفنانة اليمنية بلقيس والمطرب العراقي سيف نبيل، يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس، بمركز دبي العالمي ضمن فعاليات مهرجان صيف دبي.

وقدم "عساف" خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، أبرزها: "مرايتك"، "مكانك خالي"، "يا بنات بلدنا"، "ع الحارة"، وغيرها من الأغاني وسط تفاعل حشد كبير من جمهوره.