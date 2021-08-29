بسمة: كنت مرعوبة في هذا المشهد من فيلم "ماكو" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة بسمة عن خوفها الشديد في أحد مشاهد فيلم "ماكو" المقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

ونشرت بسمة صورًا من كواليس الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت بسمة على الصور: "وقت تصوير المشهد ده أنا كنت مرعوبة بصراحة.. مش عشان بخاف من المرتفعات، إنما لأننا كنا في الدور الواحد وعشرين وكان في اتنين بني آدمين متشعلقين من برة بالإضاءة".

فيلم "ماكو" بطولة نيقولا معوض، بسمة، ناهد السباعي، خالد ‏أنور، سارة ‏الشامي ‏والتركي مراد يلدريم وغيرهم، وهو من تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.