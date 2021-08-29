موعد عرض الفيلم اللبناني "مفقود" في نادي سينما البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يواصل نادي سينما دول البحر المتوسط عروضه في السادسة من مساء الإثنين الموافق 30 أغسطس الجاري، بسينما الهناجر، وذلك بعرض الفيلم اللبناني "مفقود"، الذي شارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة في دورته الـ36 والتي حملت اسم الفنان عزت العلايلي، وفاز الفيلم بجائزة كمال الملاخ للعمل الأول.

الفيلم هو أول فيلم روائي طويل للمخرج بشير أبو زيد، وهو مخرج وكاتب سينمائي حصل على درجة البكالوريوس في فنون التواصل قسم الترجمة التحريرية والفورية من الجامعة الدولية اللبنانية، ثم درجة الماجستير من قسم الإخراج في جامعة BEIRUT FILM INSTITUTE غرب لندن.

ويحكي الفيلم قصة "ساري" الشاب الذي لم ينسى تفاصیل المرة الأخيرة التي رأى فیھا أمه رغم مرور سنوات على اختطافه، فلم ينس عيناها وكلماتها عندما طلبت منه ألا ينظر إلى الوراء أبداً، الآن، بعد سجنه بتھمة قتل صدیقه، یحاول ساري أن يثبت براءته كي يخرج ويكمل رحلة بحثه عن أمه، لكنه لا يملك الأدلة الكافية ليثبت أنه لم يقترف الجریمة، وخلف جدران السجن يخوض رحلة طويلة الأمد إلى ماضيه وذكرياته وهويته الحقيقية.

يقول أبو زيد إن "فكرة الفيلم راودته بعد انتهاء الحرب في لبنان، إذ أصبح مصير آلاف اللبنانيين مجهولاً بعدها، وعانى الآلاف فقدان ذويهم من دون أي أمل في رجوعهم"، مشيراً إلى أنه تأثر بقصة امرأة تبحث عن ابنها المفقود، قابلها أثناء تحضير العمل، قالت له إنها تنتظر خبر موته.

وأضاف أن الفيلم استغرق تحضيره حوالي خمس سنوات، وهو من وحي الخيال، ممزوج ببعض من الواقع في لبنان، لافتا إلى أن العمل كان مكتوباً بالتسلسل الزمني للأحداث، لكن في مرحلة المونتاج وجد أنه لابد من حذف بعض المشاهد الخاصة بشخصيات غير محورية، فقررنا التركيز على الشخصيتين الأساسيتين.

يذكر أن نادي سينما البحر المتوسط تقيمه جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية آخر اثنين من كل شهر.