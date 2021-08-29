فن ومشاهير

رونالدو “يسحق” ميسي على مواقع التواصل

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

رونالدو وميسي

لم تقتصر المنافسة بين النجمين وليونيل على صعيد المنافسة في الملاعب، حيث يبدو أن التنافس سيبقى محموما بين أفضل لاعبين في تاريخ كرة القدم, إذ يتجسد بين الحين والآخر على منصات التواصل الاجتماعي دون قصد بين الأرجنتيني ميسي، والبرتغالي رونالدو.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإن إعلان انتقال “الدون” إلى مانشستر يونايتد قادما من نادي يوفنتوس جلب إعجابات واهتماما أكبر بكثير من الذي حصل عليه “البرغوث” عقب رحيله من إلى باريس.

وأشارت إلى أن تغريدة إعلان قدوم نجم الأسبق إلى “المانيو” قد جلبت في ساعات قليلة 68 ألف تعليق، و850 ألف إعادة تغريد، وما يقرب من 2 مليون إعجاب.

في المقابل ومنذ 10 أغسطس الجاري، حصلت تغريدة إعلان قدوم “الساحر الأرجنتيني” إلى ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة الفرنسية نحو 16 ألف تعليق و 258 ألف إعادة تغريد و 870 ألف إعجاب.

وبالتالي فإن “تغريدة رونالدو” قد سحقت نظيرتها المتعلقة بميسي، وفقا لعنوان الصحيفة المدريدية، ويبقى على معجبي النجمين الانتظار لمعرفة سيحقق إنجازات أكثر مع فريقه الجديد سواء في البطولات المحلية أو على مستوى بطولة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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