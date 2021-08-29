فيديو.. الكشف عن سبب سحب الدكتوارة الفخرية من محمد رمضان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشف رئيس المركز الألماني في لبنان عن سبب سحب شهادة الدكتوراة الفخرية التي منحها المركز للفنان المصري محمد رمضان.

وقال الدكتور محمود الخطيب، رئيس المركز الألماني بلبنان، إن المركز الألماني أسس عام ٢٠٠٧ بشكل مستقل لمنح الدكتوراه الفخرية من أجل تشجيع الشباب العربي في الوصول إلى النجومية والعالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” المصرية: “كنت مسافرًا في أوروبا واتصل بي أعضاء من مجلس الإدارة وأخبروني أن محمد رمضان فنان ومطرب وله بصمة كبيرة في الوطن العربي فقرأت عنه عبر جوجل وعرفت الكثير من تفاصيل حياته فطلبت منهم عمل تقصٍّ وتحرٍّ عنه وتم التوصل إلى نتيجة مفادها عدم وجود مشكلة في منحه الدكتوراه الفخرية وتم تكريمه”.

وتابع: “ما إن كرمنا محمد رمضان حتى قامت الأرض ولم تقعد ولم أكن أعرف تفاصيل دقيقة عن الفنان حتى توالت عليَّ الاتصالات من عدة وسائل إعلام مصرية وعربية وخليجية”.

واستكمل: “لم نحصل من محمد رمضان على أي أموال لمنحه شهادة الدكتوراه الفخرية، وبدأنا ندقق ونمحص في كل تفاصيل حياة محمد رمضان فوجدنا أن لديه مشكلة بأنه تسبب في مقتل طيار مصري وقابل مطربًا إسرائيليًّا وعانقه والتقط معه الصور الفوتوغرافية لذلك أخذنا قرارًا بسحب شهادة الدكتوراه الفخرية منه”.

وتابع: “تدخل كل العالم لإعادة شهادة الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان ولكننا أصررنا على سحبها منه لأن أحد مبادئنا الأساسية خدمة الإنسان وليس قتل الإنسان ولم ولن تعود هذه الصفة له”.