بالفيديو: “رابونزيل” بريطانية.. طول شعرها 4 أقدام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2021 8:54 صباحًا

“رابونزيل” فتاة خيالية من عالم ديزني تعرف بشعرها الطويل ويعشقها الملايين حول العالم وتسعى الفتيات لتقليدها بإضفاء لمسة سحرية على شعورهن.

ومؤخرا أطلق البعض اسم “رابونزيل” على فتاة بريطانية بعدما وصل طول شعرها إلى 4 أقدام وهو ما يعادل 1.22 متر.

الفتاة البريطانية تدعى جاسمين لارسن كشفت أن آخر مرة قصت شعرها كانت في 2017 لكنها تنسب الفضل في طول شعرها إلى الغذاء الصحي وروتين العناية به وشرب الكثير من الماء وبعض الوصفات الطبيعية المغذية للشعر والتي تجعله طويلا.

جاسمين أو “رابونزيل” كما يلقبها البعض، كشفت أنها تغسل شعرها مرة أو مرتين فى الأسبوع ونادرا ما تستخدم مجفف الشعر وتحرص على وضع الزيت عليه يوميا لإبقائه في حالة ممتازة وللحفاظ على خصلاته طويلة وصحية.