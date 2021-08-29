الفنانة شيرين عبدالوهاب تكشف موعد حفلها الجديدة في السعودية

محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

كشفت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب عن موعد حفلها الجديد بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات "صيف جدة".



ونشرت عبر حسابها الشخصي على تطبيق أنستقرام، صورة من الإعلان الترويجي للحفل الذي سيقام الخميس 2 سبتمبر 2021، وأرفقتها بتعليق: "أهلي وأحبائي في جدة وفي المملكة كلها، وحشتوني بجد من قلبي بعد طول غياب، على موعدنا بإذن الله ".

وتفاعل عدد من المتابعين مع شيرين، وانهالت التعليقات التي ترحب بعودتها وتطالبها بطرح ألبوم غنائي جديد، ومن أبرز هذه التعليقات: " هلا هلا بتنوري جدة والسعودية، أحبك شيرين وأتمنى تكوني بخير دائما، يا روحي مستنينك بفارغ الصبر، أخيرا والله وحشتينا، ارجعي بألبوم جديد وحشتينا".