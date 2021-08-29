محمد فؤاد يثير الجدل في مصر.. ما علاقة عبدالباسط حمودة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمطرب المصري محمد فؤاد يظهر خلالها بوزن زائد أثناء إحيائه حفل غنائي.

وتسببت الصورة التى نشرت للمطرب محمد فؤاد فى سخرية البعض، إذ شبهوه بالمطرب الشعبي المصري عبدالباسط حمودة في زيادة الوزن وتسريحة الشعر، فيما شبهه البعض الآخر بالمطرب المصري الراحل شعبان عبدالرحيم.







واحتفل الفنان محمد فؤاد، بخطوبة نجله عبدالرحمن مؤخرا على فتاة من خارج الوسط الفني، داخل فيلته بالساحل الشمالي، في حفل اقتصر على حضور أصدقائهم وأفراد عائلته.

كما طرح فؤاد منذ عدة شهور أغنية الجديدة "أحكي لك" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأغنية من تأليف أسامة محرز وألحان وليد سعد.





محمد فؤاد من مواليد 20 ديسمبر 1961، ولمع اسمه على ساحة الغناء في ثمانينيات القرن الماضي، كما قدم للسينما مجموعة من الأفلام الناجحة منها "إسماعيلية رايح جاي، وأمريكا شيكا بيكا، والقلب وما يعشق، وإشارة مرور، ورحلة حب".