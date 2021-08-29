شيرين عبدالوهاب تكشف موعد حفلها الجديد في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب عن موعد حفلها الجديد بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات "صيف جدة".

ونشرت عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستقرام، صورة من الإعلان الترويجي للحفل الذي سيقام الخميس 2 سبتمبر/أيلول 2021، وأرفقتها بتعليق: "أهلي وأحبائي في جدة وفي المملكة كلها، وحشتوني بجد من قلبي بعد طول غياب، على موعدنا بإذن الله ".





وتفاعل عدد من المتابعين مع شيرين، وانهالت التعليقات التي ترحب بعودتها وتطالبها بطرح ألبوم غنائي جديد، ومن أبرز هذه التعليقات: " هلا هلا بتنوري جدة والسعودية، أحبك شيرين وأتمنى تكوني بخير دائما، يا روحي مستنينك بفارغ الصبر، أخيرا والله وحشتينا، ارجعي بألبوم جديد وحشتينا".

يذكر أن شيرين عبدالوهاب شاركت مؤخرا في المؤتمر الخاص بمبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقامت بغناء أغنيتين وهما "الحكاية" و"مصر دايمًا".