بدرية طلبة تثير الجدل بوفاة شقيقها.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحول احتفال النجمة المصرية بدرية طلبة بعقد قران ابنة "المرحوم شقيقها" إلى أزمة كبرى.

جاء ذلك بعدما تبين أن شقيق بدرية طلبة لا يزال على قيد الحياة، ولم يحضر كتب كتاب ابنته الوحيدة لخلافات عائلية، وتوعد الشقيق بدرية بمفاجآت خطيرة، ردا على ادعاء وفاته، بينما حذرته بدرية من "كشف المستور".

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بداية الأزمة

بدأت الأزمة التي أثارتها بدرية طلبة عندما نشرت صورة لها برفقة ابنه شقيقها ووصفت الأخير بـ "المرحوم" قبل أن تقوم بتعديل المنشور ثم حذفه.

وقالت طلبة: "كبرتي يا قلب عمتو بنت أخويا رحمة الله عليه وكتب كتابها النهاردة ربنا يخليلك أعمامك وخلانك الرجالة المحترمين سندك وظهرك ويرحم أبوكي برحمته الواسعة أدعو لمريم ربنا يتمم لها فرحتها وأشوفها أسعد البنات في بيتها الزفاف ٩/٤ عقبال عندكم".

ليتفاجئ الجميع بأن "المرحوم" وليد طلبة ليس ميتا كما ادعت بدرية، وأن هناك خلافات عائلية دفعته لعدم حضور عقد قران ابنته الوحيدة، ولهذا وصفته بدرية بالميت.

نفي وليد طلبة

ورد وليد طلبة عبر حسابه بموقع الفيسبوك قائلا: "يا جماعة الفنانة بدرية اللي كانت المفروض أختي منزلة نعي عني أني اتوفيت والمفروض اللي في النص دي كانت بنتي.. وعشان رفضت أروح كتب كتابها النهاردة طلعوا عليا إشاعة الموت بجد حسبى الله ونعم الوكيل فيكم أنتو كلكم ميتين بالنسبالي من سنتين لما سبتو البيت ونزلتو الساعة 2 بالليل".