شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية حققها مايكل جاكسون خلال مسيرته الغنائية.. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد أيقونة الغناء العالمية وأسطورة البوب مايكل جاكسون، الذى ولد زى النهاردة الـ29 من أغسطس، ليكتب اسمه بأحرف من ذهب كأحد الأساطير الفنية التي أثرت بعالم الغناء، مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نرصد فيها عدة معلومات عن النجم الراحل الذى لم تتاثر جماهيريته رغم مرور 12 عامًا على رحيله في عام 2009 وإنما ازدادت قاعدة معجبيه مع انبهارهم بكل ما قدمه من نجاحات.

بدأ مايكل جاكسون كمغنى في فرقة العائلة، لكنه سرعان ما شق طريقه ليصبح المغني الأساسي في فرقة العائلة التي حملت اسم The Jacksons.

عام 1982 كان مميز بالنسبة للشاب الذى صنف على أنه صاروخ قادم بقوة في عالم الغناء، وذلك بعدما طرح ألبوم باسم Thriller، فحطم به كل الأرقام القياسية وقتها بعدما أصبح أفضل ألبومات العالم مبيعًا، وتربع على قائمة بيلبورد للمئتي ألبوم لمدة سبع وثلاثين أسبوعًا، وحافظ على موقعه ضمن العشرة الأوائل لهذه القائمة طوال ثمانين أسبوعًا، ووصلت مبيعاته لـ 65 مليون نسخةً حول العالم.



مايكل جاكسون

بعد ذلك بـ 6 سنوات، وتحديداً عام 1988، أصدر كتاب سيرة ذاتية له بعنوان "المشي على القمر"، وقد أضاف الكتاب نجاحًا مثلما اعتاد مع الألبومات، فبيعت 200 ألف نسخة من الكتاب، وكان أفضل الكتب مبيعًا حسب النيويورك تايمز.

لم يقتصر نجاحه عند الثمانينات فحسب، وإنما بدأ بداية كبرى عام 1991 بعدما شهد إصداره ألبومه الثامن Dangerous وأصبح أعلى ألبومات العام مبيعًا على مستوى العالم.



نجم الغناء مايكل جاكسون

وصلت جوائز مايكل جاكسون لأرقام كبيرة تتماشى مع نجاحه الكبير، وذلك بعدما وصلت تلك الجوائز لـ 31 جائزة من تسجيلات جوينيث العالمية، و13 جائزة جرامى، وجائزة جرامى الإسطورية.