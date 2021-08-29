مي العيدان تثير الجدل بمقطع فيديو لـ صدام حسين ورسالة الى كل طاغية!

كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 08:44 صباحاً - أثارت الاعلامية الكويتية مي العيدان الجدل بعد نشرها مقطع فيديو مركب للرئيس العراقي الراحل صدام حسين يظهر فيها اثناء فترة حكمه للعراق بينما كان يتناول الطعام وفي مشهد اخر أثناء فترة سجنه.

وكتب على الفيديو، الذي نشرته مي العيدان عبر حسابها على انستغرام، عبارة: “لو دامت لغيرك ما وصلت اليك هل من متعظ ومعتبر” .

بينما علقت الاعلامية الكويتية: “رساله لكل طاغيه توقع ان الدنيا بدوم له مهما ملك وامتلك وطغى وتجبر”.

غير ان اللافت كان ان معظم التعليقات ترحمت على الرئيس العراقي الراحل مشيدة به و بـ “شجاعته” حسب تعبير البعض.

وجاء من بين التعليقات “الله يرحمه حتى لو مر بهذي الظروف وتبهذل تضل سمعته اهم شي ومع مرور كل هذا الوقت يضل اسمه وصورته لهم هيبه ومحد يقدر ينكر شجاعته

” و “الله یرحمه مات وهو شجاع

” و “سبحان الله البشر كلها بتحبو والعرب كلهم بيفتخرو فيه ومنال نحطلو حالات اديه كان عظيم لحتا الناس لهلق بتترحم عليه وانتي عم تحكي عنو اكيد رايك ما بهم

”.