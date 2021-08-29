كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 08:44 صباحاً - نشرت الممثلة وعارضة الازياء اللبنانية لاميتا فرنجية صورة جديدة عبر حسابها على احد مواقع التوصال الاجتماعي ظهرت فيها بإطلالة حمراء خطفت فيها أنظار المتابعين.
وبدت لاميتا بالصورة ضاحكة وهي تأكل البيتزا بفستان أحمر مثير وعلقت عليها: “لا أريد المثالية.. أريد الحقيقة”.
وأثارت الصورة إعجاب المتابعين ّ علق أحدهم: “ضحكة رائعة” وقال آخر: “جميلة”.
ودائماً تنشر لاميتا صورها وهي تمضي إجازتها الصيفية، حيث شاركت قبل ذلك صورة لها بالمايوه من شاطىء أنفه في شمال لبنان.
وظهرت لاميتا جالسة في المياه بالمايوه بإطلالة لافتة خطفت من خلالها أنظار متابعيها الذين أثنوا على جمالها وأبدو إعجابهم بالصورة.
كانت هذه تفاصيل خبر لاميتا فرنجية تخطف الانظار باللون الاحمر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.