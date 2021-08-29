محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية "بي بي سي"، وفاة "أسد الله ولوالجي" أحد أكبر الشعراء والكتاب في أفغانستان.



وأكد حسيب ولوالجي، نجل الراحل أسد الله، وفاة والده في رسالة نصية على فيسبوك، لكنه لم يقدم تفاصيل عن سبب الوفاة، وفقا للعين.

وكتب حسيب ولوالجي على فيسبوك: "فقدت والدي بعد أقل من عام من حزني على والدتي".

وأعرب العديد من الكتاب والصحفيين والسياسيين الأفغان عن تعازيهم في وفاة أسد الله ولوالجي.