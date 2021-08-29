المسرح القومي بمصر يكرّم سمير غانم ودلال عبد العزيز

محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

تحتضن العاصمة المصرية القاهرة، هذا العام، في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، فعاليات الدورة الرابعة عشر من مهرجان المسرح القومي.



وكشفت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، عن أن الدورة الرابعة عشر، ستشهد تكريم اسم النجمين الراحلين، سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وغيّب الموت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، بعد رحلة مؤلمة مع تداعيات فيروس «كورونا»، الذي تسبب أيضاً في وفاة رفيق دربها، الفنان الراحل سمير غانم، خلال العام الجاري.

وأكد القائمون على المهرجان، أن تكريم الراحلين في الدورة المقبلة، جاء لرصيدهما المسرحي الفني الكبير، وحبهما للمسرح، موضحين أن تكريم سمير غانم بالتحديد، كان مقرراً ومحسوماً مع نهاية الدورة الثالثة عشر الماضية، بسبب بصماته المهمة في المسرح الكوميدي، ولكن القدر منع تكريمه حياً، أما الراحلة دلال عبد العزيز، فلها إسهاماتها المعروفة في مسرحي القطاع العام والخاص، ومن المقرر أن تحضر حفل الافتتاح أسرة الراحلين.

قدم الفنان سمير غانم، عدداً كبيراً من الأعمال المهمة في المسرح: مثل «بهلول في إسطنبول، موسيقى في الحي الهادي، مراتي زعيمة عصابة، ودو ري مي فاصوليا، أنا ومراتي ومونيكا، المتزوجون، وترا لم لم، ومين جوز مين، أهلاً يا دكتور»، وكانت آخر أعماله المسرحية «الزهر لما يلعب»، كما لمع اسم دلال عبد العزيز هي الأخرى في العديد من المسرحيات.