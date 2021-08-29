هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في الساحل الشمالي بحركات استعراضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيت النجمة اللبنانية حفلا كبيرا مساء السبت بالساحل الشمالي في مصر، وظهرت على خشبة المسرح مرتدية بنطال لامع وقميص مفتوح.

وقدمت هيفاء خلال حفلها الثاني بالساحل الشمالي، باقة متنوعة من أغنياتها القديمة والحديثة، وأشعلت الحفل بحركات استعراضية جريئة، وسط حضور جماهيري كبير.



كانت هيفاء وهبي أحيت حفلها الأول مساء الخميس الماضي بالساحل الشمالي، وظهرت بإطلالة جريئة، إذ ارتدت "هوت شورت" وحرصت على توجيه كلمة شكر إلى مصر وكلمة محبة إلى بلدها لبنان.

وخصت هيفاء بالشكر جميع الفنانين الحضور واختتمت بكلمة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا قائلة: "محدش يزعل حمو بيكا حبيبي، أنا بشوف معظم فيديوهاته، أنتم اللي بتستفزوه"، وقبيل مصافحتها له سألته: "أنت اتطعمت؟" ليرد بيكا قائلاً: "أيوة يا نجمة".





وقدّمت هيفاء الفنان أكرم حسني للجمهور والذي تغزل بها ثم شاركها أغنيتهما "لو كنت" للمرة الأولى في حفل جماهيري، وخطف الأداء الاستعراضي للأغنية على خشبة المسرح أنظار وتفاعل الجمهور.

من ناحية أخرى، تحل هيفاء وهبي ضيفة في برنامج "صباح الخير يا مصر" صباح الأحد 29 أغسطس الجاري.