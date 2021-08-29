"ربما يمكننا الاستمتاع بالحياة".. رنا سماحة تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة رنا سماحة لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت رنا صور الجلسة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت رنا على الصور قائلة: "ربما يمكننا الاستمتاع بالحياة".

وكانت الفنانة رنا سماحة، قامت خلال الأيام الماضية، بحذف صورها مع زوجها الملحن سامر أبو طالب، من صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، كما قامت بإلغاء متابعة زوجها.

وعلى صفحته بموقع إنستجرام، قام "سامر" بحذف الصور التي جمعته بزوجته، ما عدا صورة واحدة جمعتهما قبل زواجهما، ما أثار تساؤلات حول سبب ذلك.

وكانت "رنا" قد كشفت عن حملها بصورة لها يوم الجمعة قبل الماضي.

واحتفلت رنا سماحة بزفافها على الملحن والمطرب سامر أبوطالب في ديسمبر الماضي بأحد الفنادق.