كريم بلال ينضم لصناع مسلسل "الفرح فرحنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انضم الفنان الشاب كريم لأسرة مسلسل "الفرح فرحنا" والمقرر تصوير أولى مشاهده الأسبوع المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي ويناقش عدد من القضايا الاجتماعية.

والمسلسل من بطولة أوس أوس، محمد ثروت، ميرنا جميل، ويزو، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أوتاكا، إيمان السيد، وإخراج معتز التوني، وتأليف حسين مصطفى محرم وسيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا، ومن المقرر عرض العمل خارج السباق الرمضاني على أحد القنوات الفضائية.

الجدير بالذكر أن كريم بلال شارك في المسلسل التلفزيوني "يا ريت"، من إخراج فيليب أسمر، ومن تأليف كلوديا مرشليان، وبطولة كل من ماغي بو غصن، قيس شيخ نجيب، مكسيم خليل، باميلا الكيك، هاني عادل، منى واصف، جوزيف بو نصار.