شاهد.. أنغام تفاجئ الجمهور وتغني: “وناس بيقولوا يا حمارة”

كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 05:45 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية أنغام، جمهور حفلها الاخير بغناء كلمة “يا حمارة” في حفلها الذي أقيم في مركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، وذلك أثناء غناء أغنيتها الشهيرة “بقول نسياك”.

وقد قامت انغام باستبدال كلمة “يا خسارة” التي تعد أساسية في الأغنية بكلمة “يا حمارة”، حيث يقول المقطع (سمعت كلام وناس بيقولوا يا خسارة وناس بيقولوا غدارة)، استبدلت (سمعت كلام وناس بيقولوا يا حمارة وناس بيقولوا غدارة).

وكانت انغام قد نشرت مجموعة صور من حفلها عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “أشعر بسعادة وطاقة من الحب تملأ حياتي بعد لقاء جمهوري الراقي الرائع، حفل أمس كان بالنسبة لي لقاء مع أهلي وأحبابي، فرحت معكم وغنيت وضحكت من قلبي، أرجو تكون هذه الطاقة وصلتكم وأسعدتكم كما أسعدتوني”.

يذكر أن أنغام طرحت مؤخرا، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “ونفضل نرقص”، عبر قناتها على يوتيوب، وهى كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع وسام، إخراج عادل جمال.