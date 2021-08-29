شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتعاون مع أحمد المالكى في أغنية جديدة "اسأل الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتعاون المطرب تامر عاشور، مع الشاعر أحمد المالكى، في أغنية جديدة بعنوان "اسأل الناس"، من ألحان محمدى، وتوزيع أحمد أمين، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

وهذه لم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها أحمد المالكي مع تامر عاشور، حيث تعاونا من قبل فى ألبوم "أيام" بأغنية "قولوله سماح" وحققت نجاحًا كبيرًا واحتلت التريند وقت طرحها وهى من كلماته، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة وتعاون في أغنية "بقالي زمان" من ألحان محمد خلف.

من ناحية أخرى طرح تامر عاشور مؤخرًا أحدث كليباته التى تحمل اسم "بقول عادى" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات أحمد إبراهيم وألحان سامح جلال وتوزيع وفواصل موسيقية فهد، مهندس صوت محمد إسماعيل.

كما كشف تامر عاشور عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررًا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحًا أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة إلى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة.

وكانت آخر أعمال أحمد المالكى أغنية "نفس النهاية" التي طرحها المطرب تامر حسنى ضمن أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، والأغنية من ألحان مدين، توزيع وميكس أحمد عبد السلام، ماستر أمير محروس وحققت نجاحا كبيرا، وأغنية ياه ع الزمن للنجم جورج وسوف، وأغنية أكبر طموحه مع النجم عمرو دياب.