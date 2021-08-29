شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى حياة مخلص البحيرى فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان مخلص البحيرى الذى قدم عددًا من الأعمال الفنية أشهرها شخصية سيد كشرى في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" مع الفنان الراحل نور الشريف، وعلى الرغم من تقديمة عدة أعمال إلا أنه لم ينل حظه في تقديم بطولة عمل مطلق لوحده.





الفنان مخلص البحيرى تخرج في كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، وعمل لسنوات طبيبًا بيطريًا فى وزارة الزراعة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1973 واتجه إلى العمل بالمسرح والتليفزيون وعمل فى البيت الفنى للمسرح.

وأبرز أفلامه: ناصر 56، وأيام السادات، أرض الخوف، وحكايات الغريب، والساحر، وشارك فى العديد من المسلسلات منها رد قلبي، والفجالة، ويا رجال العالم اتحدوا .

شارك البحيري في مسلسلات عديدة منها: "لن أعيش في جلباب أبي" حيث قد شخصية سيد كشرى، و"ما زال النيل يجرى"، كما شارك في الفيلم التليفزيوني "حكايات الغريب"، ومن الأفلام السينمائية التي شارك فيها "أيام الغضب وناصر 56 وأيام السادات وسيداتى أنساتى وأرض الخوف".





وقدم العديد من المسرحيات منها "أهلا يا بكوات والساحرة وغراميات عطوة أبومطوة ومن أعماله الأخري رياح الشرق والكراسى الموسيقية والوهم والسلاح ودعوة للحب والعيش والملح وعمر بن عبد العزيز ورد قلبى والفجالة ويا رجال العالم اتحدو والجازية ودرب عسكر والرجال لهم رؤوس ويا مسافر وحدك".

في 29 أغسطس عام 2001، كتب السطر الأخير في حياة مخلص البحيري الذي لطالما عاش حياة هادئة وبسيطة، لتكن نهايته مآساوية ففي ذلك التوقيت كان له موعد مع القدر بعدما استقل سيارته، متجها لقضاء عطلته الصيفية بالساحل الشمالي، رفقة زوجته كريمة لبيب، وابنته امي، وابنه الأصغر مروان، وشقيقة زوجته، وفي طريقهم اعترضت طريقه سيارة أخرى، وانقلبت سيارته عدة مرات، على طريق الصحراوي بين الإسكندرية والقاهرة، ليرحل عن عالمنا هو وزوجته ونجله، بعد نقلهم لمستشفى الإسكندرية الجامعي، بينما نجت ابنته وشقيقة زوجته.

الفنان مخلص البحيرى تخرج من كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، وعمل لسنوات طبيبًا بيطريًا فى وزارة الزراعة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1973 واتجه إلى العمل بالمسرح والتليفزيون وعمل فى البيت الفنى للمسرح.

وأبرز أفلامه: ناصر 56، وأيام السادات، أرض الخوف، وحكايات الغريب، والساحر، وشارك فى العديد من المسلسلات منها رد قلبي، والفجالة، ويا رجال العالم اتحدوا .

شارك البحيري في مسلسلات عديدة منها: "لن أعيش في جلباب أبي" حيث قد شخصية سيد كشرى، و"ما زال النيل يجرى"، كما شارك في الفيلم التليفزيوني "حكايات الغريب"، ومن الأفلام السينمائية التي شارك فيها "أيام الغضب وناصر 56 وأيام السادات وسيداتى أنساتى وأرض الخوف".