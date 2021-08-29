جيسي عبدو تنشر صورا من كواليس مسلسل "هروب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، صورًا من كواليس تصوير اليوم الأول من مسلسل "هروب".

وظهرت "عبدو" في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة.

وعلّقت: "وهيدي (سمر) من كواليس اليوم الأول من تصويري مسلسل (هروب) ببيروت، إخراج محمد جمعة، تأليف حنين عمر، إنتاج جمال سنان".

ويشارك في بطولة العمل باسم مغنية وجيسي عبده ومن الكويت الممثل علي كاكولي، وهو من إخراج المصري محمد جمعة، وكتابة الدكتورة حنين عمر في تعاون هو الثاني لها مع شركة "إيغل فيلمز"، حيث سبق أن تعاونا في مسلسل "أمنيزيا".