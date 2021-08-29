نرمين الفقي تنشر صورا جريئة من عطلتها الصيفية.. وهكذا علق الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من أحدث ظهور لها.

وظهرت "الفقي" في الصور بإطلالة جريئة خلال عطلتها الصيفية، مرتدية "برنيطة" على شاطئ البحر.

وانهالت التعليقات من الجمهور على "نرمين"، ومن بينها: "صباح الورد، كبرانة، صباحك سعادة لا تنتهي يا أجمل الجميلات، صباح النور، قمراية، قمر يا ناس" وغيرها.

ومن ناحية أخرى شاركت نرمين الفقي في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.