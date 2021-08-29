ماذا قال مجدي الهواري عن نجاح مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب المخرج مجدي الهواري، عن سعادته بنجاح مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني.

ونشر الهواري، صورا من المسرحية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الحمد لله والشكر لله على نعمة التوفيق والنجاح.. ياما في الجراب يا حاوي".

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، وإخراج مجدي الهواري.

يشارك في بطولتها النجوم: يحيى الفخراني وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.