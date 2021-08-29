شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد مصطفى متولى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنان مصطفى محمد متولى، حيث إنه من مواليد 29 أغسطس عام 1949، ولد بمدينة بيلا، محافظة كفر الشيخ، وأثناء دراسته ظهرت موهبته في التمثيل، إذ عمل بمسرح المدرسة، ثم انتقل إلى القاهرة من أجل الدراسة، ولتحق بمعهد الفنون المسرحية، وتخرج منه ممثلا، عمل مصطفى متولى، في مسرح الحكيم بعدة مسرحيات، مثل: "يا سلام سلم.. الحيطة بتتكلم" وغيرها، وأدى الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية.



مصطفى متولى

وشارك مصطفى متولى مع عادل إمام فى العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسرحية "الواد سيد الشغال" التي حققت نجاحاً كبيراً على المسرح وكذلك بعد عرضها على التليفزيون، إضافة إلى أفلام "جزيرة الشيطان" و"بخيت وعديلة" و"الإرهاب والكباب" و"سلام يا صاحبى"، وأخر الأعمال التي جمعت الزعيم عادل إمام بالراحل مصطفى متولى مسرحية بودى جارد إذ توفى متولى بعد انتهاء إحدى ليالى المسرحية يوم 5 أغسطس من عام 2000 فى خبر شكل صدمة لكل فريق العمل والوسط الفنى أجمع.

ومن أشهر المسلسلات التي شارك فيها "بكيزة وزغلول، ورأفت الهجان، و حياة الجوهري، وأم كلثوم، ولن أعيش في جلباب أبى، و خيوط من ذهب، وأوبرا عايدة، وهارون الرشيد، وعمر بن عبد العزيز، و سامحوني ماكنش قصدي، وعلي بابا والأربعين حرامي، و البراري والحامول، و حلم الجنوبي، والسقوط في الهاوية، والثعلب، وأنا وأنت وبابا في المشمش"، وغيرها، وبلغ رصيد أعماله حوالى 151 عملاً فنياً.