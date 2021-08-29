شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تبدأ حفل محكى القلعة بأغنية "يا محروسة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المطربة نسمة محجوب حفلها الغنائي على هامش مهرجان محكي القلعة في دورته التاسعة والعشرين بأغنية "يا محروسة" وسط هتاف كبير من الجمهور وقالت الأغنية: "دي من أهم الأغاني في مشواري الغنائي وأعتز بها جدا".

وكرمت مؤخرا وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم عددا من الشخصيات التي كان لها دور كبير في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربى، وذلك في أولى أيام فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ29، منهم عازف البيانو عمرو سليم، المطرب أمجد العطافى، المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى، الدكتورة عزة مدين، الإعلامى أمجد مصطفى، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوى، اسم المهندس مؤنس العطوى، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد، وبعد تكربم هؤلاء قدم الثنائي فؤاد ومنيب عدد من الأغاني.

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شماميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند.