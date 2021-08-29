جينيفر لوبيز تخفض سعر شقتها وتطلب 25 مليون دولار فقط بعد فشل بيعها

محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

عرضت النجمة جينيفر لوبيز شقتها في مدينة نيويورك مقابل مبلغ كبير وصل إلى 25 مليون دولار، وذلك بعدما سبق وعرضته مقابل ما يقرب من 27 مليون وفقًا لموقع ديلى ميل الذى أكد في تقريره أن لوبيز قررت تخفيض سعر الشقة التي تتسع لأربعة غرف وتقع بحي مانهاتن، بعدما وجدت صعوبة في البيع على مدار الفترة السابقة.



جينيفر لوبيز

وأضاف تقرير ديلى ميل أن جينيفر لوبيز لا تنشغل بحبها بالنجم بن أفليك عن استثمارها في الأموال، الأمر الذى يدلل عليه اهتمامها ببيع شقتها رغت تواجدها حاليًا برحلة صيد مع بن افليك.

وكانت عدسات المصورين بموقع ديلي ميل رصدت النجمة جينيفر لوبيز وبن أفليك وأولادهما في رحلة إلى The Magic Castle في لوس أنجلوس، وهو نادي عشاق السحر.

وأضاف تقرير موقع People أن جينيفر لوبيز وأثناء تواجدها بإحدى المناسبات مؤخراً في كاليفورنيا دخلت محل مجوهرات شهير هناك، واشترت عدة قطع مختومة بالزهور إلى ابنتي بن افليك.

من ناحية أخرى ينشغل محبو الثنائى بن أفليك وجينيفر لوبيز خلال الآونة الأخيرة بآخر تطورات علاقتهما، وذلك بعد عودتهما معا من جديد لعلاقتهما سويا بعد 17 عاما من الانفصال عام 2004، وهوالأمر الذى دعا موقع E! Online للتطرق لتلك العلاقة، مؤكداً أن الثنائى ورغم سعادتهما الكبيرة إلا أنهما قررا عدم تطور العلاقة إلى زواج، وسيكتفيان بما هم فيه على هذا النحو.

وأتت تلك الأخبار بعدما حذفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز كل الصور والذكريات التي تربطها مع خطيبها السابق أليكس رودريجيز، وذلك بالتزامن مع اتخاذ علاقتها مع بن أفليك مسارًا جديدًا بعدما انتقلا لمنزل جديد يجمعهما داخل بيفرلى هيلز، وذكر موقع الديلى ميل أن لوبيز لم تكتف بذلك، وإنما ألغت متابعتها لـ أليكس رودريجيز على إنستجرام.