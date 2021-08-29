شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى فى لجنة تحكيم "حلمك قرب" لاكتشاف المواهب الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم محمد محيى فى لجنة تحكيم برنامج "حلمك قرب" لاكتشاف المواهب الغنائية، التابع لوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويشاركه فى التحكيم المطربة مي فاروق والملحن مدين ومدير التصوير جلال الزكى.

من ناحية أخرى، يطرح النجم محمد محيى أغنية "ورقة وقلم" خلال الأيام المقبلة، من كلمات إيهاب عبده، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف، مهندس صوت أمير محروس، من أحدث ألبوماته "بتاع زمان"، ومن المقرر أن يطرح محيى كل 10 أيام أغنية، وذلك بعد انتهائه من تسجيل ألبومه كاملا.

ألبوم "بتاع زمان" طرح منه حتى الآن 7 أغانى هى "أنتِ فى دمي"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى فهد، ماستر أمير محروس.

و"بعدنا"، وهى من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد رحيم، "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدي، وألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد. وأغنية " ما بقتش شبهى "

يذكر أن الفنان محمد محيى قد طرح آخر ألبوماته الغنائية عام 2008 بعنوان «مظلوم» واقتصر ظهوره الفنى خلال السنوات الماضية على طرح عدد بسيط من الأغنيات السينجل، حتى عاد مجدداً فى نهاية العام الماضى عبر أغنية "سهرانين"

يذكر أن أغنية "أنت فى دمي" كان الفنان عمرو دياب، قد غنى جزءاً من مطلعها عام 2003 خلال حفل غنائى كبير أحياه فى العاصمة السورية دمشق، ولكنه لم يطرحها بشكل رسمى وبعد 14 عاماً، قام محيى بطرحها بصوته بعد أن قام الشاعر أيمن بهجت قمر بتغيير كلمات مطلعها ولحنها وليد سعد، ووزعها فهد.