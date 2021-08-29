مصطفى فهمي وزوجته يستمتعان بعطلتهما في كرواتيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى صورًا تجمعها بزوجها الفنان مصطفى فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الصور وهما يستمتعان بعطلتهما الصيفية في دولة كرواتيا.

وعلقت فاتن موسى على الصور قائلة: "السفر هو استثمار في نفسك".

جدير بالذكر أن مصطفى فهمي ينتظر طرح فيلمه السينمائي "أهل الكهف" بدور العرض.

والعمل بطولة غادة عادل ومحمود حميدة وخالد النبوي، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، مأخوذ عن رواية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.