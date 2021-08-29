حنين عبدالفتاح تشارك في مسلسل "شتي يا بيروت" مع عابد فهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الفنانة حنين عبدالفتاح في المسلسل اللبناني "شتي يا بيروت"، الذي تنتجه شركة الصباح أخوان، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج إيلي سمعان.

مسلسل "شتي يا بيروت" اجتماعي معاصر، أحداثه مستوحاة من الواقع يتكون من 30 حلقة، ويناقش 3 قضايا هم الانتقام والثأر والفقدان، من خلال شقيقان يمثلان الخير والشر، ويعالج الصراعات التي يخوضها الإنسان خشية فقدان من يحب سواء أب أو أم أو شريك في إطار من التشويق والإثارة.

ويشارك في البطولة كلّ من عابد فهد، ديمة بيّاعة، سامر إسماعيل، عبده شاهين، فادي أبي سمرا، فايز قزق، رامز إلأسود، إلسا زغيب، إيناس زريق، زينة مكي، لين غرّة، وغيرهم.

جدير بالذكر أن أخر أعمال حنين عبد الفتاح كانت مشاركتها في مسلسل "لعبة الموت"، بطولة عابد فهد، سيرين عبد النور، ماجد المصري وغيرهم، ومن إخراج الليث حجو، وتأليف ريم حنا.