أحمد خالد صالح يروي موقفا لا ينساه لوالده أثناء تعليمه قيادة السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روى الفنان أحمد خالد صالح، موقفا جمعه بوالده الراحل الفنان الكبير خالد صالح، أثناء تعليمه قيادة السيارة.

ونشر نجل خالد صالح صورة له مع والده عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "أول مرة كان بيعلمني فيها السواقة كنت سايق الـ128 البيضا وماشي بيها، وكان فيه حد قدامي سايق عربية كارو، فأنا كل شوية بحاول أطلع من يمينه أو شماله، فهو راح قالي اهدى واستنى لما هو يمشي، فأنا استغربته ليه ما إحنا مستعجلين وعاوزين نمشي".

أضاف: "قالي لما تطلع تجري من جمبه هو هيحس بإيه؟ أنت دلوقتي هتجري وتجيب ترابك عليه هو هيفكر في إيه؟ في إن أنت ربنا مديك وهو يا حبيبي راكب كارو.. فهو الله يرحمه كان بيفكر في الآخرين أكتر من نفسه".

وتوفي الفنان خالد صالح في 25 سبتمبر عام 2014 بعد تدهور حالته الصحية عقب إجرائه عملية قلب مفتوح في مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان.

ويعرض لأحمد خالد صالح حاليا في دور العرض فيلم "العارف" مع النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، وكارمن بصيبص وغيرهم، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي.