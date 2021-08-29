"لحظة دخوله المسرح بـ لامبورجيني".. محمد رمضان ينشر فيديو من حفل الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو من حفله الأخير في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

الفيديو الذي نشره رمضان عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يُظهر لحظة دخوله لمسرح حفله بالساحل الشمالي بسيارته الـ"لامبورجيني" على أنغام أغنيتي "مافيا" و"نمبر وان".

وعلّق رمضان قائلا: "بداية أقوى حفلة في الساحل الشمالي مصر ٢٠٢١.. لا تتوقع اللي جاية في أي دولة؟!".

وأحيا الفنان محمد رمضان، يوم 20 أغسطس الجاري، حفلا غنائيا، في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، حمل عنوان "أقوى حفل في الساحل"، وقدم خلاله باقة من الأغاني ما بين الجديد والقديم، وانقسمت فئات تذاكر الحضور إلى 3، وهي 200، و750، و2000 جنيه.

يذكر أن أخر أغاني الفنان محمد رمضان "على الله"، وطرحها عبر قناته على يوتيوب يوم 18 أغسطس.